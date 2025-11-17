قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم نحو 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا. وجاء سعر البصل بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا. أما الملوخية فسجلت 20 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر الجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، وسجلت الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، فيما تراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الرمان من 35 إلى 40 جنيهًا. وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكانتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويُرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام. كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أسعار اسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوزيه جوميز

هل يعود إلى الزمالك؟.. جوميز يطالب إدارة الفتح بهذا الأمر

زيزو

الجهاز الطبي في الأهلي يبلغ ييس توروب بجاهزية زيزو للقاء شبيبة القبائل

منتخب ألمانيا

موعد مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

بالصور

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

فيديو

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد