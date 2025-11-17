قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
بعد فضية عطية في التارجت سبرنت… عيون مصر تتجه لميداليات جديدة بالعاصمة

انطلق اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثاني عشر لبطولة العالم للرماية ( مسدس،بندقية – القاهرة ٢٠٢٥ ) المقامة على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، وسط استعدادات مكثفة لمنافسات قوية بمشاركة أكثر من ٧٢ دولة، فيما يترقب الجمهور المصري مواصلة الزخم الذي صنعه أبطال المنتخب أمس، خصوصًا في مسابقات التارجت سبرنت.

وشهد اليوم السابق تألقاً مصرياً لافتاً في مسابقات التارجت سبرنت، حيث حققت البطلة الواعدة داليا مجدي محمد إنجازاً مهماً بحصولها على الميدالية البرونزية في تارجت سبرينت سيدات ناشئات، مؤكدة قدرة الجيل الجديد على المنافسة في واحدة من أكثر المسابقات تطوراً وسرعة في لعبة الرماية.

كما واصل المنتخب المصري تألقه في مسابقة التارجت سبرنت للرجال، بحصد كل من أحمد درغام وأحمد عطية الميداليتين الفضية والبرونزية، في أداء قوي يعكس جاهزية الرماة وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج.

وتُقام اليوم منافسات متنوعة أبرزها:

مسابقة مسدس مركزي 25 متراً للرجال
رماية البندقية 300 متر للرجال
مسابقة التارجت سبرنت للزوجي المختلط والناشئين
مسابقة البندقية القياسية المفتوحة 300 متر
تااجت سبرينت للفرق المختلطة
بالإضافة إلى حفلات تتويج لعدد من مسابقات اليوم.


ويأمل المنتخب المصري للرماية أن يواصل لاعبو التارجت سبرنت تحقيق ميداليات جديدة اليوم، مستفيدين من الدفعة المعنوية القوية التي قدّمها أبطال الأمس، ومن الدعم الكبير الذي توفره الدولة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للرماية.

