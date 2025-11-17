احترام لإرادة الشعب.. النبراوي يثمن توجيهات الرئيس بشأن انتخابات النواب

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، أنه يثمن بكل تقدير، التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، مشدد على أن ما جاء في البيان يعكس إرادة سياسية تستهدف ترسيخ الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

كما رحّب نقيب المهندسين بدعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعّالة تمنع تجاوزها للقانون وتكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتابع النبراوي: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى أنني قد تقدمت بصفتي نقيبا للمهندسين ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب، لادعائهم حمل لقب "مهندس" دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخولهم استخدام اللقب في الدعاية الانتخابية، متابعا: وطالبت المستشار النائب العام بالتحقيق في الأمر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم.

وأردف نقيب المهندسين: كما تقدمت أيضا في وقت سابق بشكوى رسمية للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عدد من مرشّحي مجلس النواب الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية، مطالبًا بإلزامهم فوراً بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونياً، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.