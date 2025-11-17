قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشناوي يعترض وشوبير يتألق.. حارس الأهلي خارج السيطرة بلقاء مصر وكاب فيردي

الشناوي ومصطفي شوبير
الشناوي ومصطفي شوبير
يسري غازي

أثار قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بتبديل محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة أمام كاب فيردي في المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات، غضب الأخير.
 


وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة قرر حسام حسن تبديل محمد الشناوي حارس المرمي لـ منتخب مصر الوطني دون سبب واضح ونزول مصطفى شوبير بدلا منه لخوض ركلات الجزاء.



وخرج محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني غاضبا ولوح بيديه معترضا على قرار حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار باستبداله ونزول مصطف شوبير بدلا منه.



ويري محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني أنه يمتلك خبرات كبيرة فى الذود عن مرماه والتصدي لـ ركلات الترجيح فى أي مباراة لـ الفراعنة الكبار.فيما رد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الوطني عقب نزوله ونجح في التصدي لركلات الترجيح أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة العين الودية بالإمارات.

وتصدى شوبير الذي دخل بديلا لـ محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام كاب فيردي لـ 3 ركلات جزاء سددها لاعبوا كاب فيردي فما أهدر أحد لاعبو المنافس ركلة الترجيح الأخيرة وقاد الفراعنة الكبار للفوز بـ الميدالية البرونزية بدورة الإمارات الودية الدولية.
 

أهداف مصر وكاب فيردي
أحرز جيري رودريجيز هدف منتخب كاب فيردي في شباك منتخب مصر في الدقيقة الخامسة بعدما تسبب محمد هاني لاعب منتخب مصر الوطني في ركلة جزاء عقب عرقلته لاعب منتخب كاب فيردي داخل منطقة الجزاء سددها جيري رودريجيز في شباك محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني في الدقيقة السادسة.
 


وسجل منتخب مصر هدف التعادل أمام كاب فيردي بعدما مرر محمد حمدي الكرة بطريقة مميزة مخترقة دفاعات كاب فيردي لـ عمر مرموش الذي نجح في تفادي مصيدة التسلل وسجل هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



وألغت الحكمة روضة المنصوري هدف منتخب مصر الثاني أمام كاب فيردي في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات المركز الثالث والرابع ببطولة العين الودية المقامة حاليا في الإمارات.



وسجل أسامة فيصل هدف بعد متابعة لتسديدة عمر مرموش لكن الحكم لغى الهدف بداعي تدخل لاعب الفراعنة على الكرة وهي في يد الحارس.
 


وأدارت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، مباراة منتخب مصر على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ساعدها في إدارة اللقاء كل من محمد أحمد يوسف كمساعد أول، وأمير عبدالله كمساعد ثانٍ، إضافة إلى سيف نبيل كحكم رابع.

مصر محمد الشناوي مصطفى شوبير منتخب مصر الوطني منتخب كاب فيردي حسام حسن

