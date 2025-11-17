هشام طلعت مصطفى.. المصري الوحيد بقائمة فوربس للعقارات والضيافة 2025

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2025، وجاء "هشام" في المركز الـ35 ضمن قطاع العقارات والضيافة، ليكون المصري الوحيد في هذا القطاع بالقائمة، وسط مجموعة من أبرز قادة الأعمال في البنوك والصناعة والعقارات والإنشاءات والطاقة.

كما تصدر هشام طلعت، قائمة أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع العقارات والضيافة، نظرًا لدوره القيادي في تطوير مشروعات استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مشهد التنمية العمرانية والسياحية في مصر، وتحت قيادته، شهد القطاع تنفيذ مشاريع رائدة تجمع بين التصميم العصري، الجودة العالية، والاستدامة البيئية، مما جعله أحد أهم المستثمرين والمؤثرين في رسم ملامح قطاع العقارات والضيافة على مستوى الوطن العربي.

وجاء الاختيار ليعكس مسيرة "هشام" الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا في قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي طورت محفظة ضخمة من المشاريع السكنية والفندقية عبر 115 مليون متر مربع أراضٍ مطورة في مصر والسعودية وعمان، بالإضافة إلى 14 مليون متر مربع مخطط تطويرها في العراق.

وفي النصف الأول من 2025، نجح "هشام" في رفع أصول المجموعة إلى 8 مليارات دولار، وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 507 ملايين دولار، كما أبرمت المجموعة في مايو اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في عمان لتطوير مشروعين عقاريين بالقرب من مدينة السلطان هيثم، ما يعكس توسع المجموعة في أسواق جديدة.

وقد ساهمت مشروعات مثل بنان في السعودية وساوث ميد بالساحل الشمالي في مصر في زيادة المبيعات العقارية للمجموعة بنحو 3 أضعاف خلال 2024 لتصل إلى 10 مليارات دولار بعد بيع نحو 30 ألف وحدة، ما يعكس قوة استراتيجية هشام في تنمية محفظة المجموعة ورفع عوائدها.