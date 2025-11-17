فريد زهران: توجيهات الرئيس السيسي قد تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية إذا استُكملت مؤسسيا

أشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتوجيهات الصريحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسة بين المرشحين الفرديين.

وأضاف فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بيان الرئيس مثير للأمل والتفاؤل بعد فترة طويلة من الصبر إزاء بالخروقات والانتهاكات التي شهدتها المعركة الانتخابية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تجاهل تلك الخروقات سابقاً كان يبعث على الأسى.

وأكدفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن التجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية شملت، وفق ما رصده الحزب، ممارسات تتعلق بمحاولة توجيه المشايخ والعمد وكبار العائلات، إضافة إلى الدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان، وتوزيع كراتين وبونات على الناخبين، ومنع دخول وكلاء مرشحين أثناء الفرز، إلى جانب عدم تطابق أعداد استمارات التصويت مع كشوف الناخبين، وهي مخالفات تقدّم الحزب بشأنها بطعون قانونية.

وشدد زهران على ضرورة إعادة الانتخابات في عدة دوائر بسبب حجم الانتهاكات، مؤكداً أن نجاح أي مرشح على حساب آخر ليس عملاً وطنياً، وأن احترام الإرادة الشعبية وحده هو ما يعيد الأمل للمواطنين في إمكان تحقيق تغيير ديمقراطي سلمي وآمن.

ورحب في ختام حديثه بالتدخل المباشر من رئيس الجمهورية، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية إذا استُكملت مؤسسياً.

