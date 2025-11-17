قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفيدة زكي رستم: جدي ارتبط مرة واحدة وكان يقول حبي الوحيد ولكن لم يحدث الزواج وبعدها لم يتزوج

حفيدة زكي رستم
حفيدة زكي رستم
محمود محسن

قالت السيدة نيفين من أسرة الفنان زكي رستم إن لها العديد من الأصول التركية والروسية ، واصولها الملكية حيث ان والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا وهم أيضا من قنا ، وعن الفنان زكي رستم قالت إن زكي رستم  كان كوميدي جدا ويحب عائلته وليس له سهرات فنية  ، وكان يحب رفع الأثقال والمصارعة والبلياردو ، وكان يوميا بعد الفجر يتمشي مع الكلب الخاص به وكان لا يحب اللقاءات الفنية 


وعقب الإعلامي عمرو الليثي ان والده ممدوح الليثي كان مقرب جدا منه ومرة تحدث معه في امر زواجه وان هناك  عروسة وكانت فنانة مشهورة ولكنه لم يتزوج

وعن سبب عدم زواج زكي رستم اجابت انه كان يحب انسانة خارج الوسط وكانت حبه الأول والأخير ولم يحدث نصيب ولم يرتبط بها ، ومن يومها قال انها حبي الاول والاخير ، ولن يرتبط من بعدها ولم يتزوج وارتبط بالفن واصبح كل وقته ، وكان أيضا لا يريد ان يتزوج من انسانة ويظلمها معه بسبب الفن والذي تعلق به جدا ، وكان فيلم معلشي يا زهر هو من اقرب الشخصيات  والأكثر واقعية وتمثل شخصيته

وتابعت انه كان اجتماعي ولكن اصدقاؤه من الوسط الفني هم سليمان نجيب  وعبد الوارث عصر ، وكان يحب الأسرة  وهو خال والدي وعم الإعلامية الشهيرة ليلي رستم

واضافت انه كان يحب الكلاب جدا وكان لديه كلب قريب جدا منه ، وكان منظم جدا وكانت المواعيد بحساب ومهتم بنظافة المكان ونشيط جدا في عمله ، وكان يأكل في المنزل ، وهناك مكان آخر خارج منزله يتغدي عنده وكان يدخل يطمن علي المطبخ ونظافة الطعام 



وإشارات الي انه تم تكريمه مرة واحدة من الرئيس عبد الناصر ووجهت دعوة بان يتم تكريم هذا العملاق وهذا الفنان الرائع واتمني من الدولة ان يتم تكريمه.


وعقب الإعلامي عمرو الليثي اتمني من وزير الثقافة ان يتم تكريمه وتكريم كبار الفنانيين ، وتكريم أسماء رموز وأعمدة الفن الذين صنعوا وجدان مصر وتراثها.

وأشارت الي ان أقرب ادوار الشر له هو فيلم الفتوة  ودوره والشخصية التي قدمها وكان يبذل مجهود كبير في هذا الفيلم ، وانا ايضا احب له فيلم "رصيف نمرة خمسة "  ، وايضا فيلم ياسمين مع فيروز وكان طيب جدا به ، وهناك فيلم نهر الحب وكان يجيد تقديم دور الباشا ودور المعلم ودور الاب

واوضحت ان شركة كولومبيا الأمريكية الشهيرة طلبت منه ان يعمل معاها ولكنه رفض ، وكان النجم العالمي انتوني كوين صديقه جدا ، وكان قريب من ابرز الشخصيات وكان يتقن  الإنجليزي والفرنساوي والعربي.

زكي رستم العائلة المالكة روسيا رفع الأثقال المصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

السفير عمار بن جامع من جلسة مجلس الأمن

الجزائر لمجلس الأمن: لا سلام في الشرق الأوسط بدون العدالة للشعب الفلسطيني

ترامب

مسؤولان أمريكيان: ترامب يوازن بين الضغط العسكري وخيار الدبلوماسية مع فنزويلا

وزير الخارجيه الامريكي

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام إدارة ترامب بتوسيع الاستثمارات في إفريقيا

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد