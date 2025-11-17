حفيدة زكي رستم: جدي ارتبط مرة واحدة وكان يقول حبي الوحيد ولكن لم يحدث الزواج وبعدها لم يتزوج

قالت السيدة نيفين من أسرة الفنان زكي رستم إن لها العديد من الأصول التركية والروسية ، واصولها الملكية حيث ان والدتها الأميرة نادية من العائلة المالكة في روسيا وهم أيضا من قنا ، وعن الفنان زكي رستم قالت إن زكي رستم كان كوميدي جدا ويحب عائلته وليس له سهرات فنية ، وكان يحب رفع الأثقال والمصارعة والبلياردو ، وكان يوميا بعد الفجر يتمشي مع الكلب الخاص به وكان لا يحب اللقاءات الفنية



وعقب الإعلامي عمرو الليثي ان والده ممدوح الليثي كان مقرب جدا منه ومرة تحدث معه في امر زواجه وان هناك عروسة وكانت فنانة مشهورة ولكنه لم يتزوج

وعن سبب عدم زواج زكي رستم اجابت انه كان يحب انسانة خارج الوسط وكانت حبه الأول والأخير ولم يحدث نصيب ولم يرتبط بها ، ومن يومها قال انها حبي الاول والاخير ، ولن يرتبط من بعدها ولم يتزوج وارتبط بالفن واصبح كل وقته ، وكان أيضا لا يريد ان يتزوج من انسانة ويظلمها معه بسبب الفن والذي تعلق به جدا ، وكان فيلم معلشي يا زهر هو من اقرب الشخصيات والأكثر واقعية وتمثل شخصيته

وتابعت انه كان اجتماعي ولكن اصدقاؤه من الوسط الفني هم سليمان نجيب وعبد الوارث عصر ، وكان يحب الأسرة وهو خال والدي وعم الإعلامية الشهيرة ليلي رستم

واضافت انه كان يحب الكلاب جدا وكان لديه كلب قريب جدا منه ، وكان منظم جدا وكانت المواعيد بحساب ومهتم بنظافة المكان ونشيط جدا في عمله ، وكان يأكل في المنزل ، وهناك مكان آخر خارج منزله يتغدي عنده وكان يدخل يطمن علي المطبخ ونظافة الطعام





وإشارات الي انه تم تكريمه مرة واحدة من الرئيس عبد الناصر ووجهت دعوة بان يتم تكريم هذا العملاق وهذا الفنان الرائع واتمني من الدولة ان يتم تكريمه.



وعقب الإعلامي عمرو الليثي اتمني من وزير الثقافة ان يتم تكريمه وتكريم كبار الفنانيين ، وتكريم أسماء رموز وأعمدة الفن الذين صنعوا وجدان مصر وتراثها.

وأشارت الي ان أقرب ادوار الشر له هو فيلم الفتوة ودوره والشخصية التي قدمها وكان يبذل مجهود كبير في هذا الفيلم ، وانا ايضا احب له فيلم "رصيف نمرة خمسة " ، وايضا فيلم ياسمين مع فيروز وكان طيب جدا به ، وهناك فيلم نهر الحب وكان يجيد تقديم دور الباشا ودور المعلم ودور الاب

واوضحت ان شركة كولومبيا الأمريكية الشهيرة طلبت منه ان يعمل معاها ولكنه رفض ، وكان النجم العالمي انتوني كوين صديقه جدا ، وكان قريب من ابرز الشخصيات وكان يتقن الإنجليزي والفرنساوي والعربي.