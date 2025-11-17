حفيدة زكي رستم: جدي كان طيبا وحنونا ويميل إلى الكوميديا وعمل المقالب

أكدت نيفين، حفيدة الفنان الكبير زكي رستم، أن جدها كان بحب فنانة من الوسط الفني، مشيرا إلى أنه لم يحدث نصيب، ولكن على الرغم من ذلك كانت هى حبه الأول والأخير وبعدها لم يرغب في الإرتباط بأحد وتفرغ للفن.

وقالت نيفين، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن والدتي كانت بولندية، بينما والدي من اصول مغربية، مؤكدة أن عائلتها تمتد جذورها إلى صعيد مصر وتحديدًا محافظة قنا.

وتابعت حفيدة الفنان الكبير زكي رستم، أن جدها الفنان زكي رستم نفسه تعود أصوله إلى الجذور التركية، مؤكدة أن خال والدها كان من أقرب المقربين لجدها، وروى لها كثيرًا من كواليس حياته، وأكد لها بأنه كان طيبا وحنونا ويميل إلى الكوميديا وعمل المقالب رغم مظهره الصارم المعروف للجمهور.