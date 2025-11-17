حفيدة شكوكو: كتب معظم المونولوجات بنفسه وكان يحب التعاون مع فتحي قورة

تحدثت السيدة أميرة حفيدة الفنان محمود شكوكو ، الي انها كانت صغيرة اثناء حياة جدها وكان حنين عليها وكان فرحان جدا بيا ، وكان يحب الأسرة جدا ومنظم جدا في الأكل والنوم ، واي أصدقاء نقابلهم علي القهوة ، و فرح والدتها شهد حضور كل الفنانيين.

وتابعت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، ان أبرز اعماله الفنية والمونولوجات التي كان يقدمها ، ومعظم المونولوجات كتبها بنفسه وكان يحب يتعامل مع المؤلف فتحي قورة واقرب مونولوج لها " من ناحية قلبي " ، وانه كان رياضي جدا ويهتم بصحته وكان اصله نجار وكان يحب يعمل العرائس ويصممها بيده ويقدمها للأطفال

واشارت الي انه أحيا فن مسرح العرائس واعاده الي الحياة من جديد وصرف عليه من جيبه واتمني ان يكون مسرح العرائس باسم مسرح شكوكو. لما قدمه من اعمال خالدة حتي نخلد ذكراه

وكان لدية ورشة صغيرة يصنع بها العرائس بنفسه ،

واوضحت الي ان الملابس التي كان يقدمها والجلابية والطرطور من تصميمه وانه كان يريد له طابع خاص وزي وأن يقدم شخصيات مثل شارلي شابلن واطلقت عليه الصحافة في الخارج لقب شارلي شابلن العرب

وعن فرقة شكوكو نونو اجابت كان شكوكو يتمني ان ينشئ فرقة شكوكو نونو وتضمني أنا واخواتي وتكون شبه فرقة الفور ام وبالفعل اخذ إجراءات في ذلك ولكن القدر لم يمهله

وان جدها له قصة لطيفة " شكوكو بازازة " بان هناك تجمع لعدد من الناس للمطالبة بحقوقهم واللي يشارك بها يقولوا له ان الهدية هى لقاء الفنان شكوكو وازازة شكوكو

ووجهت رسالة أنا بحبك جدا وعايشين بسيرتك الطيبة والكل يحبه