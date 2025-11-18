أخبار جنوب سيناء.. أبو موسي خيال يجذب السياح علي شواطئ دهب.. مدير التعليم يتفقد تدريب طلاب المدرسة الفندقية

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها

أبو موسى الخيال الذي يروض الخيول ويقوم بالتدريب ويجذب السياح لركوب الخيول.

كما قام عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بتفقد المدرسة الثانوية الفندقية العسكرية والمرور علي أعمال الطلاب.

واليكم تفاصيل الاخبار

​

​السيد عبد الدايم، الشهير بـ"أبو موسى"، هو ليس مجرد سايس خيول؛ بل أيقونة سياحية وفلكلورية على شواطئ اللاجونا الساحرة بمدينة دهب. هذا الرجل الذي جاء من قلب محافظة الفيوم، أصبح أشهر خيّال في المنطقة، مستخدماً عشقه للخيل ومهاراته اللغوية النادرة في جذب السياح من كل حدب وصوب.

​من الأهرامات إلى دهب: رحلة عشق الخيل

​في حديثه الشغوف، يكشف أبو موسى عن علاقته العميقة بجياده، التي هي مصدر رزقه الوحيد. بدأ مشواره مع الخيول وهو في الرابعة عشرة من عمره، محترفاً العمل كخيّال في منطقة الأهرامات. وبحلول عام 1994، قرر الانتقال إلى دهب، حاملاً معه ثمانية خيول عربية أصيلة ليندمج بها مع رمال وشواطئ اللاجونا.

​ويقول أبو موسى وهو يداعب أحد خيوله: "اتمخترى واتمايلى يا خيل". ويضيف: "حينما أمتطي الخيل يدرك أنه سوف يبدأ بالرقص، فأنا أبرع بالرقص بالخيل." ويشير إلى أن أقرب الخيول إلى قلبه هي "سلطان ومليكة وليلة".

​فن الرقص على إيقاع البحر

​الاستعراض الذي يقدمه أبو موسى فريد من نوعه؛ إذ يمزج بين أصالة الفن المصري وجمال الطبيعة. يشير الخيّال الشهير إلى أن الخيول "تتراقص على أصوات البحر وتجذب السياح بجمالها".

​لقد استطاع أبو موسى أن يحوّل ركوب الخيل إلى تجربة ساحرة، حيث يصفها بأنها "فلكلور مصري أصيل". ويجد السياح متعة كبيرة في هذا المشهد الفريد، وسط تفاعلهم وسعادتهم برؤية الخيول وهي ترقص برشاقة على الشاطئ.

​اللغة مفتاح قلوب السياح

​ما يميز أبو موسى عن غيره هو إتقانه للتواصل مع الزوار الأجانب. يحكي عن رحلته في إتقان اللغات قائلاً: "أتقنت الحديث بثلاث لغات منها الألمانية والإنجليزية، نتاج الاختلاط بالأجانب من زوار دهب".

​هذه المهارة ساعدته في بناء علاقات ودية قوية، لدرجة أن بعض السياح يكررون زيارتهم ويأتون خصيصاً إلى اللاجونا للبحث عنه والاستمتاع بركوب الخيل على البحر. من أبرز الجنسيات التي تعشق هذه التجربة هم الألمان، الإنجليز، السويديون، والدنماركيون.



​شهادة الوفاء: "الأجانب تعشق الخيول من معاملة أبو موسى"

​ليست المهارة فقط ما يجذب السياح، بل المعاملة الطيبة. تؤكد السائحة الإنجليزية جاكلين جورج هذه الحقيقة، واصفةً معاملة أبو موسى الطيبة بأنها السبب وراء تكرار زيارتها.

​تروي جاكلين: "ليست المرة الأولى لي بالتعامل مع أبو موسى؛ فقد تعرفت عليه على شاطئ اللاجونا منذ سنتين ومعي زوجي جون". وتضيف: "ساعدني أبو موسى في التعامل مع الخيل؛ حيث جعلنا نداعبه ونطعمه قطعة سكر في بادئ الأمر. كنت سعيدة، وأول شيء قمت به بعدما وصلت مدينة دهب هو البحث عن أبو موسى على الشاطئ لتكرار تلك التجربة الممتعة مرة أخرى".

​في النهاية، يظل أبو موسى وخيوله علامة فارقة في دهب، يجسدون روح الترحاب المصري الأصيل ومهارة تحويل العشق إلى فن جاذب للسياحة العالمية.

​قام عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بزيارة تفقدية للمدرسة الثانوية الفندقية العسكرية المشتركة؛ بهدف صقل مهارات الطلاب والطالبات بالتعليم الفني وتدريبهم لتأهيلهم لسوق العمل.

​رافق مدير المديرية خلال الزيارة محمد محمود، مدير التعليم الفني بالمديرية، وأحمد غيث، مدير الإدارة التعليمية بطور سيناء، وأحمد نشأت عفيفي، مدير المدرسة. جاءت هذه الزيارة في إطار دعم اكتساب الطلاب للخبرات اللازمة.

​وتفقد مدير المديرية طلاب وطالبات قسمي فني الطهي وفني المضيف بالمدرسة، وأجرى حواراً معهم حول المناهج الدراسية المهنية؛ للوقوف على مدى المعارف والمهارات التي اكتسبوها. كما تابع سير العملية التعليمية في الأقسام العملية والنظرية، وقيَّم المنتجات الفندقية التي أعدها الطلاب والطالبات.

​واختتم وكيل الوزارة جولته بالتعريف ببروتوكول التعاون المُبرم بين مديرية التربية والتعليم ووزارة العمل المصرية ومحافظة جنوب سيناء، الذي يهدف إلى تعزيز التدريب والتثقيف المهني للطلاب والطالبات في المنشآت السياحية والفندقية؛ لصقلهم بالمعارف والخبرات اللازمة للتأهيل الفعّال لسوق العمل.

​حضر اللقاء أحمد محفوض، مدير عام إذاعة جنوب سيناء، وأحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعدد من المهتمين بالتعليم بالمحافظة من مجلس الآباء بالمدرسة، بالإضافة إلى أحمد حجاج، وكيل الإدارة التعليمية، وإبراهيم الألفي، مدير إدارة التوجيه بالتعليم الفني، والسادة العاملين بالمدرسة الفندقية .

​



