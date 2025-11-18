حبس شخص صدم سيدة بسيارته في أسيوط

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإصطدام بإحدى السيدات وإصابتها حال عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إصطدام سيارة بإحدى السيدات وإصابتها حال عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

و بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المصابة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) وبسؤالها قررت أنها حال عبورها نهر الطريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ملاكى مما أدى لحدوث إصابتها بكسور متفرقة بالجسم .

وتم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (عامل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

و تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



