لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنه لأول مرة.. إجراء ولادة قيصرية لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على سلامة الطفل ، وذلك بمستشفى أسيوط العام (الشاملة).

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المريضة تبلغ من العمر 37 عاما حامل في الأسبوع الـ 37 وتعاني من آلام مزمنة.

وتابعت وزارة الصحة ، تم فحص المريضة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين وجود مشيمة ملتصقة مشيرة إلي أنه تم عمل لياقه طبية للمريضة وتجهيزها للعمليات في الحال

واكدت وزارة الصحة انه أجريت المريضة ولادة قيصرية وخرج الطفل وتم استخراج المشيمة والسيطرة على النزيف وإعطاء الأدوية اللازمة موضحة أن المريضة خرجت من العمليات وتم وضعها تحت الملاحظة حيث تحسنت حالة المريضة، والطفل بحالة جيدة وستتم المتابعة بالعيادات الخارجية.