قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، أنه لأول مرة.. إجراء ولادة قيصرية لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على سلامة الطفل ، وذلك بمستشفى أسيوط العام (الشاملة).

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المريضة تبلغ من العمر 37 عاما حامل في الأسبوع الـ 37 وتعاني من آلام مزمنة.

وتابعت وزارة الصحة ، تم فحص المريضة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتبين وجود مشيمة ملتصقة مشيرة إلي أنه تم عمل لياقه طبية للمريضة وتجهيزها للعمليات في الحال

 واكدت وزارة الصحة انه أجريت المريضة ولادة قيصرية وخرج الطفل وتم استخراج المشيمة والسيطرة على النزيف وإعطاء الأدوية اللازمة موضحة أن  المريضة خرجت  من العمليات وتم وضعها تحت الملاحظة حيث تحسنت حالة المريضة، والطفل بحالة جيدة وستتم المتابعة بالعيادات الخارجية.

ولادة قيصرية وزارة الصحة مشيمة أسيوط العام مشيمة ملتصقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

ترشيحاتنا

النائبة سولاف درويش

وكيل القوى العاملة بالنواب: انتخابات البرلمان خطوة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة

الدكتور محمد سليم

وكيل أفريقية النواب: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

الرئيس السيسي

الأحزاب السياسية: بيان الرئيس جسّد حرص الدولة على صون الإرادة الحقيقية للناخبين

بالصور

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

فيديو

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد