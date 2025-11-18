أحمد حسن: شعرنا بعدم رغبة ناصر ماهر بالتواجد في المنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة الفراعنة.. وإمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، تفاصيل جديدة حول اختيارات القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب، إضافة إلى موقف بعض اللاعبين من الانضمام للمنتخب.

وأوضح أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن الأولوية دائمًا تكون للاعبي المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي كان مرشحًا للتواجد في كأس العرب، لكن أزمته مع نادي بيراميدز حالت دون انضمامه.

وأضاف أن محمد النني كان من أوائل اللاعبين الذين رحبوا بفكرة الانضمام للمنتخب الثاني والمشاركة في البطولة، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب ورغبته في تمثيل المنتخب في أي وقت.

كما أكد حسن أن إمام عاشور تواصل معه بشكل شخصي، معربًا عن رغبته في الانضمام للمنتخب الثاني وخوض بطولة كأس العرب، إلا أن ظروف مرضه خلال الفترة الأخيرة منعته من المشاركة.

وتحدث مدير المنتخب الثاني عن قرار استبعاد ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن الاستبعاد كان لأسباب فنية بحتة.

وأضاف أن الجهاز الفني شعر بعدم رغبة اللاعب في الانضمام للمنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول، ما أدى إلى خروجه من الحسابات في المرحلة الحالية.

واختتم أحمد حسن موضحًا أن الجهاز الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بمعايير واضحة، وأن باب المنتخب مفتوح لكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الالتزام بمتطلبات المرحلة المقبلة.