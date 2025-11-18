قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أحمد حسن: شعرنا بعدم رغبة ناصر ماهر بالتواجد في المنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة الفراعنة.. وإمام عاشور تواصل معي للمشاركة في كأس العرب

رباب الهواري

كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الثاني، تفاصيل جديدة حول اختيارات القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب، إضافة إلى موقف بعض اللاعبين من الانضمام للمنتخب.

وأوضح أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن الأولوية دائمًا تكون للاعبي المنتخب الأول، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوي كان مرشحًا للتواجد في كأس العرب، لكن أزمته مع نادي بيراميدز حالت دون انضمامه.

وأضاف أن محمد النني كان من أوائل اللاعبين الذين رحبوا بفكرة الانضمام للمنتخب الثاني والمشاركة في البطولة، مؤكدًا تقديره الكبير لالتزام اللاعب ورغبته في تمثيل المنتخب في أي وقت.

كما أكد حسن أن إمام عاشور تواصل معه بشكل شخصي، معربًا عن رغبته في الانضمام للمنتخب الثاني وخوض بطولة كأس العرب، إلا أن ظروف مرضه خلال الفترة الأخيرة منعته من المشاركة.

وتحدث مدير المنتخب الثاني عن قرار استبعاد ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن الاستبعاد كان لأسباب فنية بحتة.

وأضاف أن الجهاز الفني شعر بعدم رغبة اللاعب في الانضمام للمنتخب الثاني بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول، ما أدى إلى خروجه من الحسابات في المرحلة الحالية.

واختتم أحمد حسن موضحًا أن الجهاز الفني يتعامل مع جميع اللاعبين بمعايير واضحة، وأن باب المنتخب مفتوح لكل من يمتلك الرغبة والقدرة على الالتزام بمتطلبات المرحلة المقبلة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

