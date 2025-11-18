شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر يستعرض استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر اجتماعه الدوري اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من جداول الامتحانات واعتمادها داخل مجالس الكليات، تمهيدًا لمراجعتها وإقرارها في الاجتماع المقبل للمجلس.

كما شددت رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب، وضمان جاهزية اللجان والقاعات والخدمات الداعمة، بما يضمن سير الامتحانات في إطار من الانضباط والجودة.