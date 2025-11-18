رؤية جديدة لتطوير مياه الأقصر.. اللواء أحمد عرفة يبدأ مهامه رسميًا

بدأ اللواء أحمد سعيد عرفة مهام عمله رسميًا رئيسًا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمتابعة مباشرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووفق توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد سعيد عرفة أنه سيبدأ على الفور دراسة جميع الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية والمستقبلية، مع التركيز على مشروع "حياة كريمة"، الذي يُعد من أهم المبادرات الوطنية لتحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية في القرى والمناطق النائية.

وتتضمن خطة عمل عرفة متابعة جميع مشروعات الشركة عن كثب، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة لضمان توفير خدمة مستدامة وفعّالة لجميع المواطنين.

كما تشمل الخطة تعزيز كفاءة محطات المعالجة والصيانة الدورية، وتطبيق برامج رقابية وإدارية متطورة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة مستوى الشفافية في متابعة المشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة البيئية وتقليل الهدر في الموارد المائية.

ويولي اللواء اهتمامًا خاصًا بـالارتقاء بمنظومة خدمة العملاء والتواصل المباشر مع المواطنين لضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى، وتحقيق رضا المستفيدين على أعلى مستوى.

كما يركز على تكامل جميع الإدارات الفنية والهندسية مع فرق التشغيل والصيانة لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى جودة ممكنة.

ورحّب العاملون بالشركة بقيادة اللواء أحمد سعيد عرفة، مؤكدين أن إشرافه المباشر على الملفات والمشروعات، وبالأخص مشروع "حياة كريمة"، سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويعزز جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشاروا إلى أن خبرته القيادية الطويلة في قطاع المياه والبنية التحتية ستسهم في دفع عجلة التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي بما يليق بطموحات المحافظة وأهاليها.

ويأتي هذا التعيين ضمن توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطوير المشروعات الحيوية والارتقاء بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بما يعكس حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين ومواكبة أحدث المعايير العالمية في القطاع.