محافظ الأقصر يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد لبحث خطط تطوير المنظومة الخدمية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اللواء أحمد سعيد عرفة، الرئيس الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الارتقاء بمنظومة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أحمد سعيد عرفة ملامح خطة عمله خلال المرحلة القادمة، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية، وإدارة المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ توسعات جديدة بمحطات المياه والصرف الصحي، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى التوسع في تطبيق النظم الذكية لرصد الأعطال ومراقبة جودة المياه.

وأكد رئيس الشركة أنه يضع نصب عينيه تقديم خدمات مياه وصرف صحي على أعلى مستوى من الجودة، من خلال الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتنفيذ خطط استثمارية تواكب احتياجات المحافظة وتدعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على حماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها، بما يضمن استدامة الخدمة للأجيال القادمة.

ورحب محافظ الأقصر باللواء أحمد سعيد عرفة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود الشركة، وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك بهدف دفع عجلة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية للمواطنين. وأكد محافظ الأقصر على أهمية الإسراع في إنهاء المشروعات الجارية وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة في المناطق المحرومة.

كما شدد محافظ الأقصر على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية الأساسية ورفع مستوى المعيشة.