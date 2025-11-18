قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد لبحث خطط تطوير المنظومة الخدمية

محافظ الأقصر يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد لبحث خطط تطوير المنظومة الخدمية
محافظ الأقصر يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد لبحث خطط تطوير المنظومة الخدمية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اللواء أحمد سعيد عرفة، الرئيس الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الارتقاء بمنظومة خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أحمد سعيد عرفة ملامح خطة عمله خلال المرحلة القادمة، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية، وإدارة المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ توسعات جديدة بمحطات المياه والصرف الصحي، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى التوسع في تطبيق النظم الذكية لرصد الأعطال ومراقبة جودة المياه.

وأكد رئيس الشركة أنه يضع نصب عينيه تقديم خدمات مياه وصرف صحي على أعلى مستوى من الجودة، من خلال الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتنفيذ خطط استثمارية تواكب احتياجات المحافظة وتدعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على حماية الموارد المائية وترشيد استهلاكها، بما يضمن استدامة الخدمة للأجيال القادمة.

ورحب محافظ الأقصر باللواء أحمد سعيد عرفة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود الشركة، وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك بهدف دفع عجلة التطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية للمواطنين. وأكد محافظ الأقصر على أهمية الإسراع في إنهاء المشروعات الجارية وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة في المناطق المحرومة.

كما شدد محافظ الأقصر على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية الأساسية ورفع مستوى المعيشة.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر مياه الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: مقارنة المهور الوقود الذي يشعل نيران التكلف في الزواج

د. أحمد وسام أمين الفتوى

يتملكني الخوف دائما من المستقبل وأشعر بعدم الأمان فماذا أفعل؟ أمين الفتوى ينصح

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

بالصور

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد