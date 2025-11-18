قبل انطلاقها اليوم.. ضوابط جديدة عن الدعاية لانتخابات جولة الإعادة

بالتزامن مع انطلاق الدعاية لجولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة المرحلة الأولى، نستعرض ضوابط التبرع للمترشحين والتي أجازها القانون وحددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

تبرعات الدعاية الانتخابية

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة. بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع.

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

خامسا: حظر تلقى تبرعات من جهات محددة.

حظر تلقي تبرعات من هؤلاء

ويحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:

- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

-كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

-شخص طبيعي أجنبي.