بعد خضوعه لعملية جراحية ..مصطفى قمر يدعو لتامر حسنى بالشفاء

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة دعم لصديقه الفنان تامر حسنى، بعدما ترددت أنباء عن إجرائه عملية جراحية دقيقة خارج مصر.

وقال قمر عبر حسابه على إنستجرام:"ألف سلامة عليك يا تيمور يا غالى.. ربنا يحميك من العين يا حبيبى ويحفظك".



كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، تفاصيل حالته الصحية، بعد العودة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن تامر حسني، خضع لفحوصات طبية ينتظر نتيجتها حاليا، متكتما عن التصريح بطبيعة الزعامة التي مر بها تامر، ومشيرا إلى أن الفنان أوقف نشاطه الفني خلال الأيام الماضية لهذا السبب.

ألبوم تامر حسني

وطرح تامر حسني، مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم لينا ميعاد، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.