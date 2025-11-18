تفاصيل معاقبة تشكيل عصابة تخصص في سرقة المساكن بالمرج

قضت محكمة جنح المرج، بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المرج.

وكان قسم شرطة المرج، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بضبط شخصين أثناء محاولتهما كسر باب أحد العقارات السكنية بدائرة القسم.

وانتقلت الي محل البلاغ وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبالفحص تبين أنهما عنصرين اجراميين "لهما معلومات جنائية"، وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وأقر المتهمان بارتكابهما 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب في مناطق متفرقة، وأرشدا عن مكان إخفاء المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.