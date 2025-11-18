قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 21 رحلة سياحية أوروبية اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء 21 رحلة طيران دولية، معظمها من العواصم والمطارات الأوروبية، ضمن جدول تشغيل أسبوعي يضم 154 رحلة من المقرر وصولها خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ السبت الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

وتبذل السلطات المختصة داخل المطار جهودًا مكثفة لتيسير إجراءات وصول السائحين، مع الالتزام الكامل بالضوابط الأمنية والاحترازية المتبعة، تمهيدًا لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المخصصة لإقامتهم بمدينة مرسى علم، إحدى أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.

وحسب جداول الرحلات، من المنتظر وصول 5 رحلات من ألمانيا، و5 من إيطاليا، و9 من التشيك، بالإضافة إلى رحلة قادمة من تركيا، وأخرى داخلية من المطارات المصرية، في إطار استمرار تدفق الحركة الجوية المنتظمة نحو المدينة.

وتشير البيانات إلى أن الرحلات الأسبوعية الوافدة إلى مطار مرسى علم الدولي تصل من 12 دولة مختلفة حول العالم، من بينها بولندا، وألمانيا، والتشيك، وهولندا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهو ما يعكس تزايد الإقبال الأوروبي على مقاصد السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر خلال الموسم الحالي.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر الغردقة

