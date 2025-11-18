قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 3وزراء والبنك المركزي والنائب العام
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك
ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد
انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل
تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم
الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا
حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بكاء خالد الصاوي وجميلة سامح عبد العزيز عقب عرض فيلمها القصير عن والدها بمهرجان القاهرة

خالد الصاوى فى تأبين المخرج سامح عبد العزيز
خالد الصاوى فى تأبين المخرج سامح عبد العزيز
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

لم تتمالك جميلة سامح عبد العزيز دموعها عقب عرض فيلمها الأول عن والدها المخرج الراحل تأثراً برحيله إلى جانب الفنان خالد الصاوي. 

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل تأبين المخرج سامح عبد العزيز من بينهم الفنان حسين فهمي وصبري فواز والفنان خالد الصاوي والمخرج وائل فرج ونسرين أمين وغيرهم. 

وأهدت ابنة المخرج الراحل سامح عبد العزيز رسالة له في بداية فيلمها تعبر عن اشتياقها له وتهديه أول فيلم قصير لها قائلة:" اللي خلف مماتش". 

تنظم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 18 نوفمبر، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حفل تأبين للمخرج الكبير سامح عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا صباح الخميس 10 يوليو 2025، بعد أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 49 عامًا.

يتضمن حفل التأبين عرض الفيلم القصير "وجع الفراق"، وهو من إخراج جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل، ويشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي.

مدة الفيلم عشر دقائق ويضم فريقه الفني: مدير التصوير عمر كمال، مكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لإسهامات المخرج سامح عبد العزيز في السينما المصرية على مدى عقدين، وحرصًا من مهرجان القاهرة على إحياء ذكرى رموز الفن الراسخة في وجدان السينما والجمهور.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

خالد الصاوى سامح عبد العزيز المخرج سامح عبد العزيز الفنان خالد الصاوي ابنة سامح عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

ترشيحاتنا

منح أحمد أبو الغيط شهادة الدكتوراه الفخرية

جامعة فودان الصينية تمنح أبو الغيط شهادة الدكتوراه الفخرية

اجتماع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والدول المضيفة

الجامعة العربية والدول المضيفة يؤكدون رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين

جانب من اللقاء

قطاع الاتصال بالجامعة العربية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد