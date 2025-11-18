مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب

كشف الفنان مراد مكرم عن عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به منتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في بطولة العين الودية بالإمارات.

وقال مراد مكرم، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: "للأسف كنت متوسم خير من تجربة حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب".

وأضاف: "بعد دورة الإمارات الودية، بعتذر، أنا مش شايف منتخب مصر اللي ممكن يرفع اسم مصر في أفريقيا والعالم".

وكان منتخب مصر احتل المركز الثالث في بطولة كأس العين الودية.

