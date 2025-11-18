قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
فن وثقافة

مراد مكرم ينتقد تجربة حسام حسن مع المنتخب

مراد مكرم
مراد مكرم
علا محمد

كشف الفنان مراد مكرم عن عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به منتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، في بطولة العين الودية بالإمارات.

وقال مراد مكرم، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: "للأسف كنت متوسم خير من تجربة حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب".

وأضاف: "بعد دورة الإمارات الودية، بعتذر، أنا مش شايف منتخب مصر اللي ممكن يرفع اسم مصر في أفريقيا والعالم".

وكان منتخب مصر احتل المركز الثالث في بطولة كأس العين الودية.

وشارك الفنان مراد مكرم مؤخرا في بطولة مسلسل “ورد وشوكولاتة”، بطولة: زينة، ومحمد فراج، ومريم الخشت، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

الفنان مراد مكرم منتخب مصر حسام حسن بطولة العين الودية بالإمارات بطولة كأس العين الودية بطولة مسلسل ورد وشوكولاتة

