مدبولي يكشف مكان موقع مدينة التكنولوجيا والإنتاج الفني الجديدة
مدبولي: حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن
النيابة العامة: بيع 99 ألف مركبة مضبوطة بقيمة مليار و465 مليون جنيه
جولة تفقدية لسكرتير عام بورسعيد وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطات الرفع
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله بطريقته الخاصة

علا محمد

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة مؤثرة لنجله في عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، الثلاثاء. 

ونشر فهمي مجموعة صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وكتب: "فرحة قلبي وحبيبي وصاحبي وأخويا، ابني ربنا يسعد أيامك ويبارك فيك إنت وحسن، إنت عارف أنا فخور بيك قد إيه، ربنا يرجعك بالسلامة يا أحن وأذكى راجل في الدنيا، كل سنة وأنت طيب يا عمووووشي".

وكشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس وأسرار مسلسله الجديد "اتنين قهوة"، مؤكدًا أنه عمل رومانسي يناقش فكرة جديدة في العلاقات بطريقة مختلفة، ومليئة بالمشاعر والدراما الواقعية.

وأعرب “فهمي”، في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع البرومو الرسمي للمسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع هذا الكم من الحماس والتشويق الذي أبداه الجمهور منذ طرح الإعلان الدعائي.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": "اتنين قهوة تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة لي، الموضوع جديد ومكتوب بشكل قريب من الناس، وإن شاء الله يعجب الجمهور وقت عرضه".

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

