أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد نجله بطريقته الخاصة

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة مؤثرة لنجله في عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، الثلاثاء.

ونشر فهمي مجموعة صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وكتب: "فرحة قلبي وحبيبي وصاحبي وأخويا، ابني ربنا يسعد أيامك ويبارك فيك إنت وحسن، إنت عارف أنا فخور بيك قد إيه، ربنا يرجعك بالسلامة يا أحن وأذكى راجل في الدنيا، كل سنة وأنت طيب يا عمووووشي".

وكشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس وأسرار مسلسله الجديد "اتنين قهوة"، مؤكدًا أنه عمل رومانسي يناقش فكرة جديدة في العلاقات بطريقة مختلفة، ومليئة بالمشاعر والدراما الواقعية.

وأعرب “فهمي”، في لقاء خاص مع موقع "صدى البلد"، عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع البرومو الرسمي للمسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع هذا الكم من الحماس والتشويق الذي أبداه الجمهور منذ طرح الإعلان الدعائي.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": "اتنين قهوة تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة لي، الموضوع جديد ومكتوب بشكل قريب من الناس، وإن شاء الله يعجب الجمهور وقت عرضه".