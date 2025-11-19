أسوان.. إزالة فورية للتعديات على الأراضي

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها بحيث يتم الإزالة الفورية لها .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى ، بحضور القيادات المختصة .

إزالة التعديات

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية توفير الدعم اللازم لسرعة التعامل مع كافة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بشكل كامل .

ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بأى تعدى على أراضيها سواء كانت زراعية أو مخصصة للبناء ، وأن أى حالة تعدى سيتم إزالتها على الفور حفاظاً على حق الشعب ، وخاصة أن متابعة ملف المتغيرات المكانية تتم بشكل دورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبتنسيق وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بما يعكس جدية الدولة فى التصدى لكافة أشكال التعديات بكل قوة وحسم .