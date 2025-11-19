تحرير 170 محضرا وضبط 3 أطنان سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الحملات التموينية المكثفة لمتابعة توافر السلع الإستراتيجية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال العامة بمختلف مراكز المحافظة.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان جودة الخبز، والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار، والتصدي للسلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على الصحة العامة وتحقيقاً للصالح العام، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمصالح الحكومية المعنية.

وأسفرت المتابعة الدقيقة للمخابز بمختلف المراكز عن تحرير 72 محضراً تموينياً شملت نقص وزن، وعدم نظافة، ومخالفات مواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار، وغياب بون الصرف، وعدم وجود سجلات، وتجميع دقيق مدعّم، إضافة إلى محاضر تخص عدم صلاحية الموازين.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 40 عبوة طحينة بدون بيانات بإجمالي 200 كجم، و3 أطنان سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب محاضر لعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبطت حملات إدارة التجارة عبوات مبيدات فطرية وحشرية منتهية الصلاحية، وسلعاً غذائية فاسدة، ودهانات منتهية الصلاحية، و130 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود شهادات صحية.

وفيما يخص قطاع الوقود والمحروقات، حررت الحملات في فوه 3 محاضر لموزعي أسطوانات الغاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

شدد محافظ كفرالشيخ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، وردع المخالفين، وضمان توفير سلع آمنة وبجودة مناسبة، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، وأن القانون سيُطبق بكل حسم حمايةً للصالح العام.