برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 : عالج مشاكل علاقتك

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

عالج مشاكل علاقتك للحفاظ على علاقتك العاطفية ستشغلك مسؤوليات العمل الجديدة. ستكون صحتك ومالكِ إيجابيين أيضًا.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب مرضى السكري بمضاعفات. سيُصاب الأطفال بحمى فيروسية، والتهاب في الحلق، ومشاكل في الرؤية. كما سيُصاب بعض مواليد هذا اليوم بالتهاب في الأذن على المسافرين إلى المناطق الجبلية توخي الحذر وتجهيز حقيبة طبية.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

يتوقع موظفو الحكومة تغييرًا في مواقع عملهم، بينما سيواجه المحامون وموظفو الرعاية الصحية والرسوم المتحركة والبنوك جدولًا زمنيًا حافلًا. ابتعد عن سياسات العمل، ولا تدع الأشخاص السلبيين يقضون وقتًا معك، بالنسبة لرجال الأعمال، ليس اليوم مثاليًا لتوسيع نطاق أعمالهم أو إطلاق شراكات جديدة.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

يجب على النساء المتزوجات عدم الأخذ بنصيحة شخص ثالث، فقد يُسبب ذلك مشاكل في حياتهن الزوجية. تحلّي بالصبر دائمًا وأغدقي على شريككِ حبًا غزيرًا قد تبدو بعض العلاقات سامة، وقد ترغب النساء في الخروج منها.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

تجنّب الثرثرة في المكتب والتزم بالوعود، التحسينات الصغيرة في سير العمل ستحظى بالتقدير. تحلَّ بالصبر؛ فالجهد التدريجي يفتح فرصًا متواضعة للتقدم والنجاح الدائم. شارك فريقك الفضل باستمرار.