غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلنت قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «المجاري» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 1 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بالمغذي المشار إليه.

مناطق فصل الكهرباء

وذكر قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء ، أنّ المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة مسجد التقوي - جزء من حي أبو رخا التابع لشارع الفالوجا - منطقة القاطعة».

وأكد قطاع الكهرباء بكفر الشيخ ، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والأكشاك الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.