خالد أبو بكر: العلاقات المصرية الروسية أساس نجاح محطة الضبعة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مراسم تركيب وعاء ضغط الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، بحضور الرئيسين المصري والروسي، تمثل تتويجًا للتعاون السياسي والفني بين البلدين.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مثل هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها من خلال الجانب التجاري وحده، بل تتطلب غطاءً سياسيًا إيجابيًا بين مصر وروسيا.

وذكر، أنّ الرئيس الروسي أكد أن المشروع سيوفر الكهرباء اللازمة لدعم الاقتصاد المصري المتنامي، وأن الدعم المباشر والمتابعة الشخصية للرئيس السيسي ساعدا بشكل حاسم في سرعة الإنجاز.

وأكد، الشركة الروسية المنفذة التزامها بأحدث التقنيات البيئية، وتوقع زيادة إنتاج الوحدة الأولى بما يعادل 35 ألف كيلو وات من الكهرباء.

واختتم خالد أبو بكر حديثه بالإشارة إلى تصريحات الرئيس السيسي حول إحياء البرنامج النووي السلمي كخيار وطني لضمان مصادر طاقة مستدامة وآمنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل ثمار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وروسيا.

