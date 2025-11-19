محافظ الإسماعيلية يتابع جهود تحسين الإنتاج الزراعي وتنمية قدرات المزارعين

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والمتابعة الميدانية لدعم المزارعين وتحسين كفاءة المحاصيل الزراعية.

في هذا السياق، نظّمت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، سلسلة من الفعاليات الإرشادية والميدانية التي تستهدف رفع الوعي الزراعي وتعزيز جودة الإنتاج داخل المحافظة.

وفي هذا الإطار، عُقدت ندوة إرشادية تناولت تطوير زراعات الفراولة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بالمركز الإرشادي بالقصاصين، حيث قدَّم المهندس حسن محمد حسن مدير الإرشاد الزراعي، عرضًا تفصيليًّا لأحدث التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، شملت الالتزام بالمواعيد المثلى للزراعة، واختيار الشتلات المعتمدة، وإدارة الري والتسميد بصورة علمية، إضافة إلى تطبيق برامج مكافحة الآفات وفق الإرشادات الفنية المعتمدة.

كما نُفَّذت ندوة متخصصة حول أمراض الدواجن وطرق الوقاية والعلاج، وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بديوان عام مديرية الزراعة، قدمتها الدكتورة أسماء عز الدين من المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث صحة الحيوان. واستعرضت الندوة أبرز الأمراض الشائعة مثل أنفلونزا الطيور والنيوكاسل والجمبورو والكوكسيديا، إلى جانب الإصابات البكتيرية، مع التركيز على إجراءات الأمن الحيوي والوقاية وطرق التشخيص السليم داخل المزارع.

وفي جانب المتابعة الميدانية، قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، بتنفيذ جولة ميدانية شملت وحدات الفيروز والتقدم وجلبانة؛ لمتابعة حالتي محصول بنجر السكر ومحصول البرسيم، حيث تم الوقوف على حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين بما يضمن تحسين الإنتاج واستقرار منظومة العمل الحقلي، وذلك تحت إشراف المهندس نفادي محمد حسين مدير عام الإدارة.

وتؤكد مديرية الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الإرشادية والمرور الميداني، دعمًا للقطاع الزراعي وتعزيزًا لقدرات المزارعين، وبما يحقق توجهات المحافظة نحو رفع جودة وإنتاجية المحاصيل المختلفة.