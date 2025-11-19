قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
محافظ الإسماعيلية يتابع جهود تحسين الإنتاج الزراعي وتنمية قدرات المزارعين

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والمتابعة الميدانية لدعم المزارعين وتحسين كفاءة المحاصيل الزراعية.

في هذا السياق، نظّمت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، سلسلة من الفعاليات الإرشادية والميدانية التي تستهدف رفع الوعي الزراعي وتعزيز جودة الإنتاج داخل المحافظة.

وفي هذا الإطار، عُقدت ندوة إرشادية تناولت تطوير زراعات الفراولة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بالمركز الإرشادي بالقصاصين، حيث قدَّم المهندس حسن محمد حسن مدير الإرشاد الزراعي، عرضًا تفصيليًّا لأحدث التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، شملت الالتزام بالمواعيد المثلى للزراعة، واختيار الشتلات المعتمدة، وإدارة الري والتسميد بصورة علمية، إضافة إلى تطبيق برامج مكافحة الآفات وفق الإرشادات الفنية المعتمدة.

كما نُفَّذت ندوة متخصصة حول أمراض الدواجن وطرق الوقاية والعلاج، وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بديوان عام مديرية الزراعة، قدمتها الدكتورة أسماء عز الدين من المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث صحة الحيوان. واستعرضت الندوة أبرز الأمراض الشائعة مثل أنفلونزا الطيور والنيوكاسل والجمبورو والكوكسيديا، إلى جانب الإصابات البكتيرية، مع التركيز على إجراءات الأمن الحيوي والوقاية وطرق التشخيص السليم داخل المزارع.

وفي جانب المتابعة الميدانية، قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، بتنفيذ جولة ميدانية شملت وحدات الفيروز والتقدم وجلبانة؛ لمتابعة حالتي محصول بنجر السكر ومحصول البرسيم، حيث تم الوقوف على حالة المحاصيل وتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين بما يضمن تحسين الإنتاج واستقرار منظومة العمل الحقلي، وذلك تحت إشراف المهندس نفادي محمد حسين مدير عام الإدارة.

وتؤكد مديرية الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الإرشادية والمرور الميداني، دعمًا للقطاع الزراعي وتعزيزًا لقدرات المزارعين، وبما يحقق توجهات المحافظة نحو رفع جودة وإنتاجية المحاصيل المختلفة.

الإسماعيلية

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

المتهمين

أسر ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالسلام تغادر مقر النيابة

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

