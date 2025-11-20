سرايا القدس تعلن الاشتباك مع قوة مشاة راجلة للاحتلال قوامها 10 جنود

أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس إشتباك عدد من عناصرها فجر اليوم الخميس مع قوة مشاة راجلة قومها 10من جنود الاحتلال بحقل من النيران خلال اقتحام المدينة من محور دوار الشهداء حيث تم إيقاع القوة كلها .

وأشارت سرايا القدس في بيان مقتضب لها إلى أن عناصرها تمكنوا أيضا من إستهداف التعزيزات العسكرية وقوات الإسناد بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وفي وقت لاحق ، أعلنت سرايا القدس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص في محيط مستوطنة "بسجوت" شمال القدس بالضفة الغربية.



وأوضحت سرايا القدس في بيان لها أنها حققت إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنابل الصوت والغاز السام، دون التبليغ عن تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، ووقع 71 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا.

سيف الإسلام القذافي تعليقا على سجن ساركوزي: كنت مطاردا في صحراء زمزمسيف الإسلام القذافي تعليقا على سجن ساركوزي: كنت مطاردا في صحراء زمزم

الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليمالأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنّه خلال الفترة ما بين خلال الفترة ما بين 17-10-2025 حتى 23-10-2025، شهدت الضفة أعمال مقاومة تضمنت تفجير عبوات ناسفة ومواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.