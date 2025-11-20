قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

انطلاق مؤتمر «عُمان مصر.. أرض الفرص» بحضور واسع من الحكوميين والمستثمرين

عمان
عمان
ولاء عبد الكريم

أطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «عُمان مصر.. أرض الفرص.. تكامل لا تنافس»، وسط حضور موسَّع من القيادات الاقتصادية العُمانية؛ من بينها:
الفاضل غسان المعولي، ممثل المجموعة اللوجستية العالمية المتكاملة "أسياد"، والفاضل ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لمنصة "استثمر في عُمان" - وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والفاضل عبد العزيز الشكيلي، ممثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ويشارك من السلطنة كلٌّ من الدكتورة نعمت الله بنت شويرد اليعقوبية، ممثل وزارة التراث والسياحة، والفاضلة ريا بنت سالم المسكري، المدير المساعد لدائرة التسويق السياحي، والفاضل فيصل الريامي، ممثل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ويحضر من الجانب المصري، نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين العقاريين والمستثمرين؛ لبحث آفاق الاستثمار المشترك في قطاعات العقار والسياحة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية.

وقال سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن المؤتمر يُعد منصةً مهمةً لتعزيز الشراكات بين المستثمرين في البلدين، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمتلك بيئة اقتصادية مستقرة وتقدم حوافز استثمارية واسعة؛ تشمل تسهيلات ضريبية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتعديلات تشريعية داعمة للاستثمار الأجنبي.

وأوضح الرحبي أن الاقتصاد العماني يتمتع بأداء قوي ومستقر؛ إذ حقق نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% هذا العام، وانخفض معدل التضخم إلى 0.6%، مع تحقيق فائض مالي نسبته 1.3%  من الناتج المحلي، إضافة إلى السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في مختلف القطاعات.

وأكد المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات «The Investor»، أن الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 وعُمان 2040، تتقاطع في أهداف رئيسية؛ أبرزها تعزيز التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير ريادة الأعمال، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتوسيع الشمول المالي.

وأشار صبور إلى أن المؤتمر يركز على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، لا سيما في قطاعي العقار والسياحة، مع تعزيز التعاون في مجال المدن الذكية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السلطان هيثم، مؤكدًا أن المطورين المصريين يمتلكون خبرات كبيرة في تنفيذ مدن الجيل الرابع، وهي تجارب يمكن أن تُسهم في دعم التوسع العمراني بسلطنة عمان.

وأعرب الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك دايموند"، عن سعادته بتنظيم النسخة الرابعة من المؤتمر، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان، مؤكدًا أن هذه النسخة ستشهد طرح فرص استثمارية مهمة في قطاعات الموانئ والنقل واللوجستيات والسياحة والعقار والأمن الغذائي.

وأضاف أبو رية أن الحضور الكبير من الجانبَين على المستويَين الحكومي والخاص يمثل ضمانة لتحقيق نتائج ملموسة، من خلال استعراض الفرص بوضوح ومناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية؛ بما يعزز إقامة مشروعات مشتركة تُسهم في دعم التجارة والاستثمار بين مصر وعُمان.

