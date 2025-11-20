البورصة تبدأ تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بأداء إيجابي

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها للجلسة التالية، بعدما أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي.

فقد سجل مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.19% ليغلق عند 40,586 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% مسجلاً 50,326 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى 18,344 نقطة، بينما حقق مؤشر "EGX35-LV" نمواً بلغت نسبته 0.41% ليغلق عند 4,503 نقاط.

كما واصلت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءها الإيجابي، إذ ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى 12,317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بالنسبة نفسها ليغلق عند 16,335 نقطة.

كذلك سجل مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بلغت 0.1% ليصل إلى 4,297 نقطة، بينما تصدر مؤشر تميز المكاسب مرتفعاً بنسبة 1.87