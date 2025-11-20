قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
عمرو السجيني: صندوق استثمار بـ 100مليون دولار لدعم المشاريع المصرية العمانية

عمرو السجيني
عمرو السجيني
ولاء عبد الكريم

قال عمرو السجيني، عضو مجلس الأعمال المصري- العماني، إن التعليم يشكل الهوية العربية في المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد تغييرات كبيرة خلال السنوات المقبلة، تشمل المدارس والمعلمين والطلبة، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف السجيني خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن مجلس الأعمال المصري- العماني يركز على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وعمان.

وأوضح، أن هناك خطة لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات المشتركة بين البلدين، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق التنمية المتكاملة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

