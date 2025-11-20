عمرو السجيني: صندوق استثمار بـ 100مليون دولار لدعم المشاريع المصرية العمانية

قال عمرو السجيني، عضو مجلس الأعمال المصري- العماني، إن التعليم يشكل الهوية العربية في المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد تغييرات كبيرة خلال السنوات المقبلة، تشمل المدارس والمعلمين والطلبة، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأضاف السجيني خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن مجلس الأعمال المصري- العماني يركز على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وعمان.

وأوضح، أن هناك خطة لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات المشتركة بين البلدين، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويحقق التنمية المتكاملة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.