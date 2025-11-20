نعمت الله اليعقوبية: تطوير المواقع السياحية بعُمان يفتح آفاقًا للاستثمار مع مصر

قالت نعمت الله بنت شويرد اليعقوبية، ممثل وزارة التراث والسياحة بعُمان، إن السلطنة تعمل على تطوير المواقع السياحية ذات الإمكانات العالية، مثل مشروع الجيل الأخضر ومحافظات أخرى، بهدف خلق بيئة استثمارية متكاملة تشجع الشراكات المحلية والدولية.

وأوضحت اليعقوبية، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، أن الوزارة تجري دراسات أولية لكل موقع سياحي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية، مع وضع خطط واضحة لكل منطقة لضمان تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين وتعزيز التنمية السياحية.

وأوضحت اليعقوبية، أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطنة عمان ومصر، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في المجالات السياحية واللوجستية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.



وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.