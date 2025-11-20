الشحات يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل

أدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم ‏مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشحات يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل، قبل المشاركة في التدريبات ‏الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الخلفية.‏

ويستعد الأهلي للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات ‏دور المجموعات.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ‏ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.‏