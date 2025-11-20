الشحات يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل

أدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشحات يخوض المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الخلفية.
ويستعد الأهلي للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.