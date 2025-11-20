قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
الصين تكشف سرا جيولوجيا يعود لـ 800 مليون سنة .. ما هو؟

أحمد أيمن

في أحد أبرز الاكتشافات الجيولوجية في السنوات الأخيرة، تمكن فريق من الباحثين من الكشف عن سلسلة ضخمة من البراكين المتحجرة تحت جنوبي الصين، تمتد لأكثر من 400 ميل. 

يُعد هذا الاكتشاف، الذي يكشف النقاب عن تفاصيل مذهلة تعود إلى 800 مليون سنة، فصلاً جديداً في تاريخ الأرض، ويكشف النقاب عن ما يخفيه عمق حوض سيتشوان.

الحلول الغامضة لجيولوجيا الأرض

تشير التحليلات الأولية إلى أن هذه السلسلة البركانية مرتبطة بمرحلة تفكك القارة العظمى المعروفة باسم "رودينيا"، والتي حدثت في فترة شهدت تغيرات تكتونية عنيفة، ساهمت في إعادة تشكيل معالم الأرض. 

ورغم تصنيف المنطقة كمنطقة هادئة جيولوجياً، فإن ما تخبئه أعماق الأرض يروي قصة مختلفة تمامًا.

بدأت القصة عندما رصد المسح المغناطيسي الجوي، انحرافاً مغناطيسياً قوياً على عمق ستة كيلومترات، مما ساعد في تحديد وجود حزام صخري غني بالحديد يمتد لأكثر من 700 كيلومتر عبر كتلة يانغتسي، وهي جزء من القشرة الأرضية القديمة في الصين. 

دعم الباحثون هذه النتائج من خلال دراسة عينات مأخوذة من سبعة آبار عميقة، حيث أظهرت الصخور بصمة واضحة للبراكين القوسية.

الموقع والمفاجآت الجيولوجية

كانت المفاجأة الأكبر هي أن القوس البركاني يقع على بعد مئات الأميال داخل اليابسة، بعيدًا عن هوامش القارات حيث تظهر عادة مثل هذه الأنظمة. 

يقترح الفريق تفسيرا جديدًا يعتمد على مفهوم الاندساس المسطح، حيث تنزلق الصفيحة المحيطية تحت القارة بزاوية منخفضة، مما يؤدي إلى ظهور أحزمة بركانية مزدوجة.

رغم أن هذه النظرية تقدم تفسيرًا مثيرًا، إلا أن بعض الجيولوجيين مثل بيتر كاوود يرون أن السلسلة قد تكون نتيجة اندماج نظامين بركانيين منفصلين، وهو احتمال يفتح باب النقاشات العلمية حول ظروف تشكّل هذه البراكين.

التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية

يتجاوز هذا الاكتشاف الجانب الجيولوجي، إذ يتقاطع عمر السلسلة مع فترة شهدت تغيرات هائلة في دورة الكربون والمناخ العالمي. 

يطرح العلماء تساؤلات هامة حول دور هذه البراكين القديمة: هل ساهمت في رفع حرارة الأرض؟ أم كانت لها تأثيرات في تبريد المناخ نتيجة عمليات التجوية الواسعة بعد تشكّل الجبال؟

وبحسب العلماء، فإن هذا الاكتشاف الجديد يعد خطوة مهمة في فهم تاريخ الأرض وتطور البيئة، حيث يُظهر كيف يمكن للعوامل الجيولوجية القديمة أن تؤثر على مناخ كوكبنا الحالي، ويتطلب المزيد من الدراسات لفهم تعقيدات هذه الظواهر وكيفية تأثيرها على الحياة على الأرض.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

