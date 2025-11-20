الصين تكشف سرا جيولوجيا يعود لـ 800 مليون سنة .. ما هو؟

في أحد أبرز الاكتشافات الجيولوجية في السنوات الأخيرة، تمكن فريق من الباحثين من الكشف عن سلسلة ضخمة من البراكين المتحجرة تحت جنوبي الصين، تمتد لأكثر من 400 ميل.

يُعد هذا الاكتشاف، الذي يكشف النقاب عن تفاصيل مذهلة تعود إلى 800 مليون سنة، فصلاً جديداً في تاريخ الأرض، ويكشف النقاب عن ما يخفيه عمق حوض سيتشوان.

الحلول الغامضة لجيولوجيا الأرض

تشير التحليلات الأولية إلى أن هذه السلسلة البركانية مرتبطة بمرحلة تفكك القارة العظمى المعروفة باسم "رودينيا"، والتي حدثت في فترة شهدت تغيرات تكتونية عنيفة، ساهمت في إعادة تشكيل معالم الأرض.

ورغم تصنيف المنطقة كمنطقة هادئة جيولوجياً، فإن ما تخبئه أعماق الأرض يروي قصة مختلفة تمامًا.

بدأت القصة عندما رصد المسح المغناطيسي الجوي، انحرافاً مغناطيسياً قوياً على عمق ستة كيلومترات، مما ساعد في تحديد وجود حزام صخري غني بالحديد يمتد لأكثر من 700 كيلومتر عبر كتلة يانغتسي، وهي جزء من القشرة الأرضية القديمة في الصين.

دعم الباحثون هذه النتائج من خلال دراسة عينات مأخوذة من سبعة آبار عميقة، حيث أظهرت الصخور بصمة واضحة للبراكين القوسية.

الموقع والمفاجآت الجيولوجية

كانت المفاجأة الأكبر هي أن القوس البركاني يقع على بعد مئات الأميال داخل اليابسة، بعيدًا عن هوامش القارات حيث تظهر عادة مثل هذه الأنظمة.

يقترح الفريق تفسيرا جديدًا يعتمد على مفهوم الاندساس المسطح، حيث تنزلق الصفيحة المحيطية تحت القارة بزاوية منخفضة، مما يؤدي إلى ظهور أحزمة بركانية مزدوجة.

رغم أن هذه النظرية تقدم تفسيرًا مثيرًا، إلا أن بعض الجيولوجيين مثل بيتر كاوود يرون أن السلسلة قد تكون نتيجة اندماج نظامين بركانيين منفصلين، وهو احتمال يفتح باب النقاشات العلمية حول ظروف تشكّل هذه البراكين.

التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية

يتجاوز هذا الاكتشاف الجانب الجيولوجي، إذ يتقاطع عمر السلسلة مع فترة شهدت تغيرات هائلة في دورة الكربون والمناخ العالمي.

يطرح العلماء تساؤلات هامة حول دور هذه البراكين القديمة: هل ساهمت في رفع حرارة الأرض؟ أم كانت لها تأثيرات في تبريد المناخ نتيجة عمليات التجوية الواسعة بعد تشكّل الجبال؟

وبحسب العلماء، فإن هذا الاكتشاف الجديد يعد خطوة مهمة في فهم تاريخ الأرض وتطور البيئة، حيث يُظهر كيف يمكن للعوامل الجيولوجية القديمة أن تؤثر على مناخ كوكبنا الحالي، ويتطلب المزيد من الدراسات لفهم تعقيدات هذه الظواهر وكيفية تأثيرها على الحياة على الأرض.