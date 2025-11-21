الوفد الثاني من الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استوديو أحمد زويل بماسبيرو

أ ش أ

استقبل أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الوفدَ الثاني من الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وذلك عقب تلقيهم محاضرات تدريبية على الإلقاء وعقد الحوارات والتحدث في المؤتمرات الصحفية باستوديو أحمد زويل بماسبيرو.

وكان الملحقون الدبلوماسيون الجدد قد زاروا عددًا من الاستوديوهات الإذاعية والتليفزيونية، وأشادوا بأداء أكاديمية ماسبيرو ، وبالتعاون بين الأكاديمية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

حضر اللقاء الدكتور حازم أبو السعود، رئيس الأكاديمية، والمحاضر في جامعة شرق لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة أحمد عبد الله.