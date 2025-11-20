محمد صبحي: لم أعالج على نفقة الدولة و أعود للمسرح قريبا.. فيديو

قدم الفنان محمد صبحي، لله تعالى وللملايين من جماهيره ولكل من وقف بجانبه، قائلا "ليس منعا للموت وهو قدر الله ولكن للتعبير عن حبهم، أنا بشكر كل الناس ولو أطول أقابل واحد واحد فيهم هعمل كده".

وتابع الفنان محمد صبحي، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: بشكر الدولة وبشكر الحكومة بس اوعوا حد يعتقد إني اتعالجت على نفقة الدولة حتى لو حدث فأنا مكنتش هقبل وكنت هتبرع بيها لمن يستحقون أكثر مني.

وأشار إلى أنه تعرض لوعكة صحية زي أي وعكة ممكن تصيب البشر، منوها أن الموت علينا حق وكل إنسان هيجيله لحظة وهيقضي الله بقدره فيسلم نفسه له.

وذكر أن الله تعالى خلق الكون ليكون مكان يحتوي خلقه، خلق الإنسان والحيوان والطائر والأسماك وخلق هذا الكون ليستمتع الإنسان فيه وهو يدرك أنه لن يستطيع أن يصنع ملي من هذا الكون.

وتابع: عندما يفقد الإنسان إنسانيته فهو بذلك يكون ضد إرادة الله، قائلا "أنا سعيد بمرضي وسعيد بشفائي صحيح ممكن يكون في حاجات ضايقتني وكان ذلك خوفا على مشاعر الآخرين من أولادي وأهلي وجمهوري في العالم كله بس أنا محبش أتكلم فيها دلوقتي.

وتابع: ربنا كافئني وجاملني وبستعد لأعود تاني للحياة وهو المسرح فهو حياتي هعود وأكمل مسيرتي كإنسان لم يفقد إنسانيته وهتبقى دعوتي دائما إياك أن تفقد إنسانيتك، فالعالم كله فقد إنسانيته يمكن بنلاقي حيوانات أكثر رحمة من الإنسان.