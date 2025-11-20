محمد صبحي: على السوشيال ميديا أخبار عن وفاة فنان ولما تدخل عليها تلاقي إعلانات صابون

خرج الفنان محمد صبحي، في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك من أجل طمأنة الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية .

وقال محمد صبحي :" لما شفت الشائعات اللي طلعت عليا ضحكت لأن دول بشر فقدوا إنسانياتهم عشان يركبوا التريند ".

وأضاف محمد صبحي :" بلاقي على السوشيال ميديا أخبار تعلن عن وفاة فنان ولما تدخل على الأخبار دي بتلاقي إعلانات صابون وشامبو".

وتابع الفنان محمد صبحي:"بعد الوعكة الصحية صورت فيديو عشان اركب التريند لكني منزلتوش وقلت فيه "للأسف فقدت مصر فنانا عظيما كبيرا .. أنا مت"".

وفي وقت سابق، غادر الفنان محمد صبحي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية عائدا الى منزله بعد ان قضى عدة ايام فى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.



وقد وجه الفنان محمد صبحي رسالة شكر وتقدير لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه من العناية المركزة، معربا عن سعادته وامتنانه لما يلقاه من تقدير واهتمام من النقابة لترشيحه لجائزة الدولة التقديرية.