قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: الشرق الأوسط الجديد يعيد مشهد الانتداب عقب سقوط الخلافة العثمانية

الإعلامية هند الضاوي
الإعلامية هند الضاوي
محمود محسن

أكدت الاعلامية هند الضاوي، أن وقوف الخلافة العثمانية إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى كان أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوطها وليس العرب، مشيرة إلى أن انهيارها فتح الباب أمام فصل هو الأسوأ في تاريخ العرب والقضايا العربية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المناطق والدول التي كانت خاضعة للحكم العثماني وجدت نفسها تحت سيطرة الانتداب، وفي تلك المرحلة بدأ التسلل اليهودي إلى فلسطين تحت ذرائع اقتصادية وتاريخية، ما أدى إلى فرض وجودهم تدريجيًا على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت هند الضاوي أن هذه الفترة شهدت تأسيس المرحلة الأولى من الوجود الصهيوني الذي تم زرعه ثم فرضه على المنطقة، معتبرة أن ما حدث آنذاك كان تحولًا جذريًا ساهم في تغيير الخريطة السياسية للعالم العربي.

وحذرت هند الضاوي من أن سقوط بعض الدول العربية في الوقت الراهن يعيد مشهدًا مشابهًا لتلك الحقبة التاريخية، مؤكدة أن البديل المطروح اليوم يتمثل في تمدد النفوذ الإسرائيلي أو البريطاني أو الأمريكي، في إطار مخطط لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد بما يشبه مرحلة الانتداب، وأشارت إلى أن هذا المشروع يسعى لإخضاع مساحات واسعة من الأراضي العربية لتقاسم النفوذ بين قوى دولية مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل.

هند الضاوي الخلافة العثمانية ألمانيا العرب الانتداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سافيتش يكشف كواليس تجديد عقده مع الهلال ويعلّق على مواجهة النصر المنتظرة

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يوسف المساكني

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد