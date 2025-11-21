أطباء يحذرون: أكلات شائعة لا يجب تناولها بعد بياتها حفاظًا على الصحة

حذر خبراء تغذية من إعادة تسخين بعض الأطعمة الشائعة بعد تركها ليلة كاملة أو أكثر، مؤكدين أن “البيات” قد يسبب تغيّرًا في خصائصها الغذائية ويفتح المجال لنمو بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى مشكلات هضمية خطيرة.

وأوضح الخبراء أن عددًا من الوجبات المنزلية التي يفضّل الكثيرون الاحتفاظ بها في الثلاجة ليست آمنة دائمًا للاستهلاك في اليوم التالي.

وكشف الأطباء أن من بين أخطر الأكلات التي لا ينبغي تناولها بعد بياتها المكرونة بأنواعها وخاصة تلك المُحضّرة بصوص الكريمة أو المشروم، حيث تتحول سريعًا إلى بيئة مناسبة لنمو البكتيريا. كما حذّروا من البطاطس المقلية والمهروسة بسبب سرعة تأكسدها وتغير قوامها وتعرّضها للتلف حتى مع الحفظ الجيد.



وأشار الخبراء إلى أن الأرز الأبيض يأتي على رأس القائمة، نظرًا لاحتوائه على بكتيريا “Bacillus cereus” التي تظل نشطة حتى بعد إعادة التسخين، وقد تسبب قيئًا ومغصًا حادًا. وفي السياق ذاته، أوضحوا أن المأكولات البحرية مثل السمك والجمبري تتلف خلال ساعات قليلة، إذ تفقد سلامتها بسرعة شديدة.



كما حذر الأطباء من البيض المسلوق بعد بياته، نظرًا لاحتمالية نمو البكتيريا على قشرته وامتصاصه روائح التلاجة، إلى جانب السبانخ المطهوة التي يتغيّر تركيبها عند إعادة تسخينها أكثر من مرة.

وضمّت التحذيرات أيضًا اللحوم المصنعة مثل اللانشون والهوت دوج، بالإضافة إلى الأطباق المطبوخة بصلصة الطماطم، التي تتأثر حموضتها وتسرّع فساد الوجبة.



وأكد المتخصصون ضرورة حفظ الطعام في الثلاجة خلال مدة لا تتجاوز ساعتين بعد الطهي، مع التأكيد على عدم الاحتفاظ بالأكلات لأكثر من يوم أو يومين كحد أقصى، حفاظًا على صحة الأسرة وتجنبًا لأي مضاعفات ناتجة عن فساد الطعام.