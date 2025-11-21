قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"متبقيات المبيدات" ينفذ برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من تنزانيا لدعم التعاون مع دول القارة السمراء

شيماء مجدي

نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من هيئة المقاييس التنزانية، في إطار تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود التعاون المشترك مع الدول الأشقاء من القارة السمراء، حيث استمرت فعاليات البرنامج التدريبي لمدة أسبوعين، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن هذا البرنامج والذي تم تنفيذه بمركز التدريب التابع للمعمل، يأتي بهدف تعميق التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الخدمات الفنية وتبادل الخبرات العلمية والتقنية المتاحة بالمعمل، مشيرة الى أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بسلامة الغذاء في الدول الأفريقية، حيث يشمل قسمين رئيسيين في مركز التدريب، هما: قسم العقاقير البيطرية وقسم السموم الفطرية.

واوضحت ان التدريب في قسم العقاقير البيطرية، اعتمد  على أحدث الأجهزة العالمية لفحص العقاقير البيطرية في العينات الغذائية، كما تضمن عدد من المحاور من بينها: مقدمة شاملة عن العقاقير البيطرية، مجموعاتها، تأثيراتها الصحية، والمتطلبات التنظيمية الدولية، فضلا عن الإجراءات المعملية، والتي تشمل طرق سحب العينات وتحضيرها وحفظها، وإعداد المحاليل القياسية، وتقنيات الاستخلاص الخاصة بكل مجموعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، ذلك بالإضافة إلى التدريب على تطبيق نظم ضمان الجودة ومراقبة الجودة والاعتماد على المواد المرجعية المعتمدة، كذلك مبادئ تطوير الطرق التحليلية، والتحقق من صحتها، وتحسين أداء الأجهزة، ومعالجة البيانات وإعداد التقارير، وتفسير النتائج، واتخاذ القرار النهائي.

وفيما يتعلق بالتدريب في قسم السموم الفطرية، أشارت عبداللاه إلى أنه تناول  موضوع "الكشف عن الفيتامينات في العينات الغذائية"، وشمل: مقدمة عن الفيتامينات، تصنيفها، والمتطلبات التنظيمية العالمية، فضلا عن طرق أخذ العينات وتحضيرها وحفظها، وتحضير المحاليل القياسية، كذلك تقنيات الاستخلاص الخاصة بالفيتامينات الذائبة في الماء والدهون، والتحليل عالي الحساسية باستخدام أحدث الأجهزة لتحقيق أعلى درجات الحساسية والانتقائية، اضافة الى تطبيق نظم ضمان الجودة ومراقبة الجودة، وتطوير الطرق التحليلية والتحقق من صحتها وتحسين أداء الأجهزة، بالإضافة إلى معالجة البيانات وتفسير النتائج.

وأكدت مدير المعمل، أن مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، قد نظم أكثر من ثمانية برامج وزيارات دولية خلال النصف الأول من العام الجاري لدول أفريقية وعربية، حيث شملت هذه الزيارات وفودًا من السنغال، تونس، موريتانيا، الكاميرون، الجزائر، العراق، وجنوب أفريقيا، تركزت جميعها حول فحص الملوثات وسلامة الغذاء، الأمر الذي يساهم في تعزيز دوره الريادي في المنطقة.

