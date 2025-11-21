قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يحقق تقدماً واسعاً في كردفان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في السودان، إن الساعات الأخيرة شهدت تطوراً ميدانياً كبيراً في إقليم كردفان، ولا سيما في ولاية شمال كردفان، حيث تتواصل الاشتباكات على أكثر من محور بالتزامن مع تقدم واسع للقوات المسلحة.

 وأوضح أن المنطقة الواقعة غرب مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، تشهد معارك عنيفة منذ صباح اليوم، فيما تشير المعلومات إلى استمرار المواجهات حتى اللحظة.

وأضاف إبراهيم أن المحورين الغربي والشمالي لمدينة الأبيض يشهدان تقدماً ملحوظاً من جانب الجيش السوداني، في ظل عمليات قتالية واسعة تستهدف تفكيك انتشار قوات الدعم السريع في محيط الولاية.

 ولفت إلى أن جنوب المدينة يشهد أيضاً عمليات كرٍّ وفرٍّ بين الجانبين، في وقت يبدو فيه أن الجيش يحاول تشتيت قوات الدعم السريع عبر فتح جبهات متعددة لتسهيل حسم المعركة في هذه المناطق.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن عدداً من المواقع ما تزال تتواجد فيها قوات الدعم السريع، من بينها منطقة أم سيالة التي استعادها الجيش قبل أن ينسحب منها مجدداً، مرجحاً أن يكون الانسحاب جزءاً من استراتيجية عسكرية تهدف إلى إعادة تجميع قوات الدعم السريع في نقاط محددة قبل استهدافها بهجوم واسع.

 كما أشار إلى أن مدينة البارا الواقعة شمال الأبيض بحوالي 40 كيلومتراً تشهد تحركات نشطة للقوات المسلحة، وتُعد من المدن الصامدة الخاضعة لسيطرة الجيش.

وأضاف أن نشاطاً ميدانياً ملحوظاً يُسجَّل أيضاً قرب الحدود مع ولاية جنوب كردفان، حيث تُسجّل اشتباكات متقطعة من حين لآخر، في ظل مؤشرات على أن الجيش السوداني يستعد للدخول نحو عاصمة الولاية، مدينة كادوقلي. 

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن مدينة الدلنج ما تزال تحت حصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهر، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد العسكري في الإقليم.

السودان إقليم كردفان الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

سنن يوم الجمعة

سنن يوم الجمعة.. اعرف أفضل الأعمال فيه واغتنمها

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: النبي أول من دعا إلى الحجر الصحي وهو ما تطبقه الدول اليوم

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد