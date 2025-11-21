القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يحقق تقدماً واسعاً في كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في السودان، إن الساعات الأخيرة شهدت تطوراً ميدانياً كبيراً في إقليم كردفان، ولا سيما في ولاية شمال كردفان، حيث تتواصل الاشتباكات على أكثر من محور بالتزامن مع تقدم واسع للقوات المسلحة.

وأوضح أن المنطقة الواقعة غرب مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، تشهد معارك عنيفة منذ صباح اليوم، فيما تشير المعلومات إلى استمرار المواجهات حتى اللحظة.

وأضاف إبراهيم أن المحورين الغربي والشمالي لمدينة الأبيض يشهدان تقدماً ملحوظاً من جانب الجيش السوداني، في ظل عمليات قتالية واسعة تستهدف تفكيك انتشار قوات الدعم السريع في محيط الولاية.

ولفت إلى أن جنوب المدينة يشهد أيضاً عمليات كرٍّ وفرٍّ بين الجانبين، في وقت يبدو فيه أن الجيش يحاول تشتيت قوات الدعم السريع عبر فتح جبهات متعددة لتسهيل حسم المعركة في هذه المناطق.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن عدداً من المواقع ما تزال تتواجد فيها قوات الدعم السريع، من بينها منطقة أم سيالة التي استعادها الجيش قبل أن ينسحب منها مجدداً، مرجحاً أن يكون الانسحاب جزءاً من استراتيجية عسكرية تهدف إلى إعادة تجميع قوات الدعم السريع في نقاط محددة قبل استهدافها بهجوم واسع.

كما أشار إلى أن مدينة البارا الواقعة شمال الأبيض بحوالي 40 كيلومتراً تشهد تحركات نشطة للقوات المسلحة، وتُعد من المدن الصامدة الخاضعة لسيطرة الجيش.

وأضاف أن نشاطاً ميدانياً ملحوظاً يُسجَّل أيضاً قرب الحدود مع ولاية جنوب كردفان، حيث تُسجّل اشتباكات متقطعة من حين لآخر، في ظل مؤشرات على أن الجيش السوداني يستعد للدخول نحو عاصمة الولاية، مدينة كادوقلي.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن مدينة الدلنج ما تزال تحت حصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من شهر، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد العسكري في الإقليم.