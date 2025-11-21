زوالها محسوم وبلاؤها لا ينقطع.. خطيب المسجد النبوي: الموت أجل محتوم

قال الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الدنيا دارُ أكدارٍ وأنكاد، أحزانها لافحة، ومصائبها طافحة، وحوادثها قادحة، سكناتها محدورة، وعهودها منقوضة.

الموت أجلٌ محتوم

وأوضح " البدير" خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شهر جمادي الأول اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن زوالها محسوم، ورخاؤها لا يدوم، وعناؤها لا يرتفع، وبلاؤها لا ينقطع، وزهرتها إلى فناء.

واستشهد بقول الله جلّ وعلا: "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ"، وعن أنس- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ من الدنيا إلا وضعه" أخرجه البخاري.

وأشار إلى مآل كل إنسان في هذه الدنيا الفانية، مذكرًا أن الموت أجلٌ محتوم، داعيًا العباد إلى مُلازمة أداء الطاعات الواجبات، والبُعد عن المعاصي والمُنكرات، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

حال الدنيا الفانية

ووصف حال الدنيا الفانية ، قائلاً: دارٌ تغيّرها الآفات، وتنوبها الفجيعات، وتُكدّرها الرزايا والبليّات، قد سلّتِ المَنايا فيها سيوفها، ونثرت بين الأنام حتوفها، ومن لم يمت عاجلًا مات أجلًا.

ودلل بقول الحق تبارك وتعالى: “وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الْخُلدٌ أَفَإِن مِتّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتُ وَنَبْلُوكُم بالشرِّ والخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ”، منوهًا بأن الموت والفناء نهاية كل مخلوق في هذه الحياة الدنيا.

وأضاف، متسائلًا:" أين من كان لنا صديقًا مؤانسًا، أين من كان لنا رفيقًا مجالسًا، تخطفتهم أوثار الحنايا، وأوقعتهم سهام المنايا، فيا من غرق في المنكرات والغفلات، هلّا اعتبرت بمدافن الآباء والأمهات، هلّا اتّعظت بمن مضى من الإخوان والأخوات، قِف بالقبور وانظر كم حوَت من الأموات".

استعداد العبد لأوان وفاته

وشدد على أهمية استعداد العبد لأوان وفاته، ونزول الموت به، وأن لا تُبطره الدنيا الفانية، ولا تُشغله الدار الباقية، ولا تخدعه زخارفها، ولا تُذهله بمُتعها، ولا تُضلّه فِتنها، ولا تُغويه شياطينها وغواتها.

ونصح من ارتكب الحرام، واقترف الآثام، بالمسارعة إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، والإنابة إليه قبل فوات الأوان، فقال الله تعالى: "والله يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ"، وقال سبحانه: “أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيمٌ”.

واستدل لما قال عزّ وجلّ: "إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"، وقال جل وعلا: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”.

واستند لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقومٍ يُذنبون فيستغفرون الله، فيغفر لهم" -أخرجه مسلم-.

وأفاد بأن من كرم الله تعالى، وجوده ولطفه، ورحمته بخلقه، مع ذنوبهم وإسرافهم يدعوهم إِلى التَّوبة وَالمغْفرة، ويصفحُ عن إجرامهم، فكلّ من تاب إِليه تَاب عليه، موصيًا بتقوى الله والالتزام بأوامره، واجتناب معصيته، قال الله وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ".