شوارع القاهرة يفوز بجائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير بالمهرجان الدولي 46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، جوائز مسابقة الأفلام القصيرة التي تنافس فيها عدد من أبرز الأعمال العربية والدولية. وترأست لجنة التحكيم المخرجة التايلاندية بوم بونسيرمفيتشا، وعضويتها الممثلة المصرية تارا عماد، والمخرج والكاتب السويسري أنس سارين.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو الآتي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 3000 دولار – مقدمة من Watch It فيلم "رقبة منتصبة للغاية" ((A Very Straight Neck للمخرج نيو سورا.

جائزة أفضل فيلم عربي قصير، وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من Watch It إلى فيلم "تيتا وتيتا" (Two Tetas) للمخرجة لين الصفح.

جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من Watch It، فيلم "شوارع القاهرة" (Cairo Streets) للمخرج عبد الله الطايع.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.