بعد تصدرها التريند..إطلالات أثارت الجدل لـ زينة

تصدرت الفنانة زينة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وتعتبر من النجمات اللاتي تخطف الأنظار و تثير الجدل بظهور في مختلف المناسبات.

إطلالات زينة

تتمتع الفنانة زينة بذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال و فساتين السهرة أيضا.

تحرص على اختيار التصميمات و الأزياء الراقية التي تحمل توقيع دور الأزياء الكبيرة، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية مما يزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زينة على تسريحات الشعر الغير مبالغ فيها، أما المكياج فتحرص على أختيار الألوان و الصيحات التي تتناسب مع وجها.