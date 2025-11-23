قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. قواعد صارمة لمنع بطلان الأصوات وحماية سرية التصويت

حسن رضوان

تنطلق المرحلة الثانية من  انتخابات مجلس النواب 2025 يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، في ظل استعدادات مكثفة وإجراءات محكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كاملة.

وفي هذا الإطار، شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت خلال عملية الاقتراع. 

وتنص المادة 47 من القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن السرية الكاملة، مع حظر استخدام القلم الرصاص نهائيًا داخل لجان الاقتراع.

قواعد صارمة لمنع بطلان الأصوات

كما يعد الصوت باطلًا في الحالات الآتية:

إذا كان معلقًا على شرط.

إذا منح الناخب صوتًا لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.

إذا أبدى الناخب رأيه في بطاقة غير المخصصة من رئيس اللجنة الفرعية.

إذا تضمنت بطاقة التصويت توقيع الناخب أو أي علامة أو إشارة تكشف هويته أو تمس سرية التصويت بأي شكل.

وفيما يتعلق بإجراءات الاقتراع، أوضحت المادة أنه إذا خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات صندوقًا معينًا لنوع محدد من بطاقات الاقتراع وحدث خلل في عملية التصويت لهذا الصندوق أو تلفت البطاقات الموجودة بداخله أو بطلت أصواته، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا على صحة الاقتراع في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية — تقدّرها الهيئة — بأن الخلل أثر على نزاهة العملية الانتخابية بوجه عام.

وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وضمان أن تعكس النتائج الإرادة الحقيقية للناخبين في المرحلة الثانية المرتقبة.

