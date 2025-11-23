قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الإعلاميين تنفي انتشار فيروس جديد في مصر.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
معتز الخصوصي

نفى مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار غير معتاد لفيروس جديد في مصر وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في البلاد مستقر، وأن الأرقام الحالية لمعدلات الإصابة طبيعية وتتوافق مع المعدلات المتوقعة لهذا الوقت من السنة.

 وأوضح للمركز أن الوزارة تتابع يوميًا الحالات الموسمية للأمراض التنفسية.

ودعا المركز المواطنين إلى التواصل مع صفحته للتحقق من أي خبر أو معلومة قبل تداولها.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

