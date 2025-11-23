قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

بالأسماء.. فوز 450 حاجا في قرعة الجمعيات الأهلية بالمنوفية

قيادات تضامن المنوفية
قيادات تضامن المنوفية
مروة فاضل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية عن فوز ٤٥٠ حاج من حجاج  الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية في القرعة العلنية بحضور صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن بالمنوفية وصبحي جاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية. 

وأعلنت المديرية أن الدفع بدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل. 

وأكدت المديرية أن الحالات المسموح فيها بالتنازل:لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في الحالات الآتية، بشرط أن يكون المتنازل إليه ضمن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ / 2026م، مع انطباق كافة الشروط والقواعد المنظمة للحج:

 تنازل الأبناء لأحد الوالدين أو العكس، تنازل الزوج إلى الزوجة أو العكس، ويعامل والد ووالدة الزوج / الزوجة معاملة الوالدين للحفاظ على الروابط الأسرية، تنازل الأشقاء لبعضهم.

ما ياتي التنازل العام إذا تنازل أي حاج أساسي لأي سبب من الأسباب في أي مركز من مراكز المحافظة، يتم مباشرة  تصعيد الرقم الأول في قائمة الاحتياطي من نفس المركز ونفس المستوى ( الاول -الثاني  - الثالث) الذي تنازل منه ليحل محله،مثال: إذا تنازل حاج أساسي من أي مركز – المستوى (الاول -الثاني  - الثالث)، يتم تصعيد الرقم 1 في قائمة الاحتياطي من نفس المركز ونفس المستوى ليصبح حاجًا أساسيًا.

والإجراء المطلوب من الحاج المتنازل: يتوجب على الحاج المتنازل التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة لتقديم إقرار رسمي بالتنازل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

