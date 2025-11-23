بالأسماء.. فوز 450 حاجا في قرعة الجمعيات الأهلية بالمنوفية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية عن فوز ٤٥٠ حاج من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة المنوفية في القرعة العلنية بحضور صبري عبد الحميد مدير مديرية التضامن بالمنوفية وصبحي جاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية.

وأعلنت المديرية أن الدفع بدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وأكدت المديرية أن الحالات المسموح فيها بالتنازل:لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير إلا في الحالات الآتية، بشرط أن يكون المتنازل إليه ضمن المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ / 2026م، مع انطباق كافة الشروط والقواعد المنظمة للحج:

تنازل الأبناء لأحد الوالدين أو العكس، تنازل الزوج إلى الزوجة أو العكس، ويعامل والد ووالدة الزوج / الزوجة معاملة الوالدين للحفاظ على الروابط الأسرية، تنازل الأشقاء لبعضهم.

ما ياتي التنازل العام إذا تنازل أي حاج أساسي لأي سبب من الأسباب في أي مركز من مراكز المحافظة، يتم مباشرة تصعيد الرقم الأول في قائمة الاحتياطي من نفس المركز ونفس المستوى ( الاول -الثاني - الثالث) الذي تنازل منه ليحل محله،مثال: إذا تنازل حاج أساسي من أي مركز – المستوى (الاول -الثاني - الثالث)، يتم تصعيد الرقم 1 في قائمة الاحتياطي من نفس المركز ونفس المستوى ليصبح حاجًا أساسيًا.

والإجراء المطلوب من الحاج المتنازل: يتوجب على الحاج المتنازل التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة لتقديم إقرار رسمي بالتنازل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.