ليلتان لأوبرا الفلوت السحرى على المسرح الكبير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة، ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لإعادة تقديم كنوز الإبداع العالمى، تحت إشراف الدكتور عماد عادل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وكورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه، وتدريب صوتى مينا حنا، أوبرا الفلوت السحرى من إخراج هشام الطلى وذلك على مدار ليلتين فى الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء ٢٥، ٢٦ نوفمبر على المسرح الكبير .

تعد أوبرا الفلوت أخر مؤلفات موتسارت وأنتجت لأول مرة بقيادته فى فيينا أواخر عام 1791 وتنتمى إلى القالب الهزلى الذى يمتزج فيه الغناء بالحوار المسرحى وتدور أحداثها فى مصر القديمة وتحكى عن الأمير الوسيم تامينو الذى يسقط مغشياً عليه أثناء محاولة الهرب من ثعبان عملاق فتنقذه ثلاث من وصيفات ملكة الليل ويقدمن له قلادة بها صورة بامينيا إبنة ملكة الليل فيفتنه جمالها ويقع فى حبها، لكن يفاجأ بأنها أسيرة لدى رجل شرير يدعى ساراسترو فيتعهد بتحريرها ويخبر ملكة الليل بعزمه فتعده بتزويجه إبنتها إذا إستطاع إنقاذها وتعطى للأمير فلوتاً سحرياً وتكلف الوصيفات الثلاثة بمساعدته فى مهمته وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق يرمز إلى الصراع الدائم والمستمر بين الخير والشر .

يؤدى الشخصيات الرئيسية كل من هشام الجندي بالتبادل مع مصطفى مدحت فى دور تامينو، داليا فاروق بالتبادل مع ملك الشافعى فى دور بامينا، إلهامي أمين بالتبادل مع عزت غانم فى دور باباجينو، إنجي محسن فى دور باباجينا، أميرة رضا بالتبادل مع هاجر لوتس فى دور ملكة الليل، أسامة جمال وأحمد الشيمى فى دور ساراسترو، نورا الالفى - جولى فيظى ليلى إبراهيم الوصيفات الثلاث، إبراهيم ناجى فى دور مونوستاتوس، شيرين المغربى - غدى مجدى - ملك عبد القادر - ماهيتاب نادر الجنيات الثلاث، مينا رافائيل وبرهان الدين المحاربان، رضا الوكيل فى دور الكاهن الاول، أحمد سامى وريمون ملاك فى دور الكاهن الثانى ،صوت من المعبد رامز لباد وتصميم الديكور والاضاءة المهندسان محمد عبد الرازق وياسر شعلان .